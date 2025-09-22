舟山港開通首條北極航道航線18天直達歐洲

中評社香港9月22日電／記者從寧波舟山港方面獲悉，9月22日，寧波舟山港開通首條中歐北極集裝箱快航航線，標誌著該港首次將航線延伸至北冰洋，為外貿企業拓展國際物流新通道提供有力支撐。



新華社報導，浙江海港物流集團有限公司董事長孫雪君說，中歐北極快航是針對跨境電商與高附加值貨物開辟的途經北極的集裝箱航線，同時也是共建“冰上絲綢之路”的重要實踐成果。



據瞭解，中歐北極快航取道北極東北航道直達歐洲，相較中歐班列25天左右、蘇伊士運河40天左右及好望角航線約50天的航期，寧波舟山港至弗利克斯托港單程運輸時效僅需18天，預計將於10月10日抵達英國弗利克斯托港。這是繼寧波舟山港2024年底開通至德國威廉港的26天“中歐快航”後，再創時效新紀錄。



寧波海關所屬大榭海關副關長周曉平介紹，首航裝載的貨物既有日用品、服裝、零部件等產品，也有儲能櫃、動力電池等“新三樣”產品，抵達弗利克斯托港後將被運往歐洲各地。



作為“冰上絲綢之路”核心承載通道之一，中歐北極快航所經的北極東北航道，是連接東亞與歐洲的新興國際航運線路，對優化全球供應鏈、促進沿線經貿合作具有重要價值。



海傑航運(香港)有限公司首席運營官李曉斌說，海傑航運計劃於2026年投入更多的冰區加強型船舶運力，初步實現夏季通航區間的固定航線布置，並通過冰區加強集裝箱船隊的建設，努力實現中歐北極航線全年通航。