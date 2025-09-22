五人角逐、兩大決定因素　誰會是日本下任首相

中評社北京9月22日電／日本自民黨總裁選舉管理委員會22日發佈公告，確認5人報名參加本屆自民黨總裁選舉，投票將於10月4日舉行。這次黨總裁選舉的勝者如無意外，將成為日本下任首相。



新華社報導，自民黨在國會兩院選舉中接連受挫，黨內分歧明顯，選舉博弈激烈。日本輿論認為，5名候選人政策主張有同有異，各自優劣勢明顯，兩大因素或決定誰能最終勝出。但無論誰贏得選舉，都將面臨執政聯盟“少數執政”的困局，前途未卜。



參選五人主張各異



正式宣佈參加黨總裁選舉的5人分別是農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之和自民黨前幹事長茂木敏充。



現年44歲的小泉進次郎是前首相小泉純一郎次子，主張修改憲法、提升軍力等右翼政策。他20日表示勝選後將盡快推出相關經濟措施以應對當前物價上漲，他還強調將與在野黨合作。



《產經新聞》等日本媒體認為，小泉的優勢在於擁有自民黨籍議員的廣泛支持，資歷尚淺、缺乏擔任內閣要職經驗以及政策辯論能力不足是小泉的短板。



試圖成為日本首位女首相的高市早苗是日本右翼政客代表人物之一。她提出轉向積極財政政策，並提高防衛開支。她還稱將考慮擴大執政聯盟框架，以應對自民黨和公明黨執政聯盟在國會兩院均失去多數議席的局面。

