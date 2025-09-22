8國遭以色列襲擊　俄媒：美國給中東上了一課

中評社北京9月22日電／據央視新聞：以色列9日宣布對身處卡塔爾首都多哈的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導層進行“精準打擊”。哈馬斯說，空襲發生時，哈馬斯談判代表團正在討論一份由美國提出的最新停火方案。5名巴勒斯坦人和1名卡塔爾安全部隊人員在襲擊中遇難。



以色列此舉招致國際社會強烈譴責。事後，以總理內塔尼亞胡還指責卡塔爾“窩藏恐怖分子”並威脅再次發起打擊。



俄新社網站近日發文分析稱，以色列的襲擊行為得到了美國的默許，因此只要中東地區國家仍在安全問題上依賴美國，就可能成為下一個多哈。中東各國應從中吸取教訓，謀求安全保障多元化，而非指望一個“保護者”。



俄新社稱，卡塔爾是2023年10月7日襲擊事件後以色列實施軍事打擊的第8個國家。此前，內塔尼亞胡政府已對黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、伊朗、也門、巴勒斯坦境內目標乃至埃及的邊防哨所發動攻擊，還兩次襲擊了試圖向加沙運送人道主義援助物資的船只。



此次事件的特殊之處在於，這場襲擊與以往情形有顯著差異。卡塔爾是美國在該地區的關鍵夥伴之一，以色列轟炸的是其庇護者的一個重要盟友的領土。



僅僅4個月前，美國總統特朗普訪問多哈，簽署了價值1.2萬億美元的協議。多哈向特朗普贈送了價值4億美元的波音747飛機，該飛機已開始改裝為“空軍一號”。美國在中東的主要軍事基地烏代德空軍基地就坐落於多哈附近。5月特朗普中東之行後，卡塔爾承諾投入100億美元升級該基地。而此前伊朗核設施遭轟炸後，德黑蘭也曾對該基地實施報復性打擊。也就是說，3個月內卡塔爾先後成了伊朗和以色列的攻擊目標。

