美H-1B簽證收巨款　多家美企高校手忙腳亂

中評社北京9月22日電／據央視新聞：美國總統特朗普日前簽署公告，將企業為H-1B簽證申請人支付的費用從此前的數千美元提高至每年10萬美元，這一新規於美國東部時間21日凌晨0:01，也就是北京時間21日中午12:01生效。當地時間20日，美國多家大型科技公司以及多所高校緊急發送郵件，提醒持H-1B簽證的人員暫時不要離境。



當地時間20日，包括微軟、亞馬遜、蘋果在內的多家美國大型科技公司緊急向內部員工發出郵件，建議持有H-1B簽證的員工留在美國，暫停任何離境計劃，以防政策生效後無法順利返回。谷歌母公司字母表在一封郵件中提醒稱，員工若持有有效H-1B簽證且目前身在美國境外，應在9月21日前返回並入境美國。俄亥俄州州立大學、摩根大通等也在內部郵件中發出了類似的提醒。



面對企業界的集體恐慌，白宮於20日通過社交媒體發表聲明澄清，新政僅適用於未來的新簽證申請者，不涉及現有的簽證持有者簽證續簽，甚至不包括已參與2025年抽簽的申請人。同時，白宮強調10萬美元為一次性費用，而非年費。這一澄清，與美國商務部長盧特尼克此前的表態存在明顯出入。



H-1B簽證項目，是美國引進高技能人才的主要途徑，面向科學、技術、工程和數學等領域的專業人士。根據美國公民及移民服務局的數據，每年新發H-1B簽證的名額上限為8.5萬個。亞馬遜、谷歌、特斯拉、微軟和Meta等科技巨頭一直依賴H-1B簽證項目來雇用包括軟件開發工程師在內的外國員工。據CNBC報導，在2025財年前三個季度，也就是截至今年6月30日，僅亞馬遜一家公司獲批的H-1B簽證就超過14000個，微軟和Meta也各有超過5000個獲批。



有分析稱，此次美國政府大幅提升H-1B簽證年費，可能導致大型科技公司的人力成本急劇攀升。另外，對於小型科技公司和初創企業來說，每年10萬美元的人力成本將是不可承受之重，不僅會阻礙他們招募海外人才，更可能迫使他們將部分高價值工作崗位轉移到海外。