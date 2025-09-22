專家談三型艦載機電磁彈射和阻攔著艦成功意義

中評社北京9月22日電／9月22日，中國海軍宣佈，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已于此前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。這是中國首次在彈射型航母上，實現多型號先進艦載機的電磁彈射和阻攔著艦。



新華社報導，中國航空學會艦載機分會總幹事、海軍航空大學教授韓維認為，這次試驗試訓的成功，是艦載機與航母核心技術的“雙向賦能”，將有力推動航母編隊體系作戰能力實現“代際跨越”，為遂行遠海作戰任務、加速我海軍從“近海防禦”向“遠海防衛”的戰略轉型提供了關鍵支撐。



“空警-600是我國第一型艦載固定翼預警機，能夠遂行預警探測、指揮引導、目標指示和作戰協同等任務，被譽為‘海空司令部’。”韓維介紹說，空警-600作為航母編隊電子信息系統的空中核心節點，它在航空母艦上起降成功，不僅重塑遠海預警指揮鏈路，預警探測、空域監視範圍大幅拓展，還意味著航母編隊對相關海域的控制從“階段性存在”轉向“持續性掌控”，空防圈和打擊圈向外大大延伸，攻防能力得到提升。



韓維認為，除了預警探測、空域監視範圍大幅拓展外，殲-35、殲-15T兩型艦載戰鬥機在航空母艦上起降成功，意味著航母編隊具備了“隱身突防+重載打擊”的雙重能力。



“殲-35是五代隱身艦載戰鬥機，是我海軍實現由‘近海防禦’向‘遠海防衛’轉變的重要裝備之一，重點承擔航母編隊奪取制空權任務，像一把隱身的尖刀。”韓維說，而殲-15T相較于殲-15艦載戰鬥機，改進了飛行平台、航電和武器系統，實現了彈滑兼容，大幅提升了綜合作戰能力，擁有較強的對海對陸打擊能力，好比一記有力的重拳。

