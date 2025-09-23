趙春山答中評：“台灣地位未定論”十分荒謬

台灣淡江大學榮譽教授趙春山（中評社 海涵攝） 中評社北京9月23日電（記者 海涵）台灣淡江大學榮譽教授趙春山日前在湖北黃石參加第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話。期間，他就美國炒作“台灣地位未定論”接受中評社記者採訪時指出，這是無中生有的一個問題。《開羅宣言》《波茨坦公告》都講得請清清楚楚——把台灣歸還給中國。



趙春山指出，兩岸同屬一個中國，兩岸中國人要把這個問題講清楚、說明白，不容混淆。台灣早在1945年就已經光復，即將到來的10月25日是台灣光復節。



對於民進黨配合美方宣揚“台灣地位未定”，趙春山直指“太荒謬！”



“什麼‘台灣地位未定論’？！”趙春山駁斥，“如果‘台灣地位未定’，那‘中華民國政府’現在統治的是什麼地方？難道統治的是一個不定的地方？如果民進黨統治的地方地位未定，那其統治的合法性在哪裡？台灣過去是台灣省，現在是暫時‘凍省’，怎麼會是地位未定？”



趙春山談到，近來，台灣各種民調顯示，越來越多台灣人抱持“疑美論”。“不是美國人說了算數，現在台灣老百姓越來越有自己的想法。”趙春山表示，美國未對台灣安全做出任何明白承諾，只是一味向台灣要錢，包括關稅、對台軍售等。台灣老百姓腦筋很清楚，對此看得很明白。

