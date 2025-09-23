王英津：捍衛一中維護秩序成中方重要敘事

王英津談兩岸關係 環球兩岸研究會視頻 中評社華盛頓9月22日電（記者 余東暉）大陸知名台灣問題專家王英津指出，“台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分”，現在這句話已經成為中國大陸層級很高的官方重要敘事元素。這是針對在美國及其盟友試圖將台灣問題“國際化”、挑戰台灣回歸中國的歷史事實，而在國際場域展開的新敘事--“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力挑戰台灣是中國一部分的事實，就是挑戰二戰後的國際秩序；中國大陸捍衛一個中國原則，就是維護戰後國際秩序。



在有兩岸和海外華人學者參與的“環球兩岸關係研究會”20日晚間舉辦的兩岸關係前景講座上，中國人民大學教授、兩岸關係研究中心主任王英津作出上述分析。最近美國AIT主動拋出“台灣地位未定論”，美國務院為其背書，在兩岸和海外台海研究學界引發巨大反響。王英津認為，對中國來說，這是非常嚴重的政治挑釁。未來中美之間在台灣問題上的較量還會繼續，包括在台灣問題話語權上的競爭。



對於兩岸關係的前景，王英津表示，從長遠和整體而言，他抱有樂觀態度，這主要是基於兩岸力量對比和中美力量對比的變化而做出的判斷。他說，台灣問題是一個政治問題，而政治問題的解決最終要取決於實力。如果中國大陸自身不出現戰略失誤，就沒有任何外在力量能夠阻擋中國走向民族復興的前景。他表示，他對兩岸未來實現統一的信心十足，雖然統一的時間和方式現在還不敢肯定。