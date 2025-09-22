緬北白家犯罪集團主案一審開庭

中評社北京9月22日電／2025年9月19日至22日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理了白所成、白應蒼等21名被告人詐騙，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設賭場，組織、強迫賣淫，非法拘禁，組織他人偷越國（邊）境，偷越國（邊）境，走私、販賣、運輸、製造毒品，幫助毀滅、偽造證據一案。



新華社報導，廣東省深圳市人民檢察院起訴指控：2009年8月以來，以白所成、白應能（另案處理）、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以白應香、白應蘭、白應萍、白應改（均另案處理）、李福壽等家族成員，楊再華、羅文筠（均另案處理）等親信下屬及楊再軍、劉華龍（均另案處理）、李龍華等武裝頭目為重要成員的犯罪集團，利用白家家族在緬甸果敢地區的影響力，依託家族武裝力量，通過自行建設、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬、吸引楊立強、陳雙福、鄢傑峰等多名“金主”入駐並提供武裝庇護，夥同“金主”實施電信網絡詐騙，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設賭場，組織他人偷越國（邊）境，組織、強迫賣淫等犯罪活動，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷，涉賭、詐資金200餘億元。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。檢察機關提請以詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名追究白家犯罪集團及其關聯犯罪團夥成員的刑事責任。



庭審中，檢察機關出示了相關證據，各被告人及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，各被告人進行了最後陳述。



庭審結束後，法庭宣佈休庭，將擇期宣判。



人大代表、政協委員、當事人家屬和各界群眾100餘人旁聽了庭審。