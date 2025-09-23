快評：大陸民族地區對台灣同胞有特殊吸引力

中評社快評/中評智庫基金會與廣西師範大學桂台合作研究中心日前聯合舉辦論壇，討論大陸民族地區特別是西南民族地區與台灣經濟文化交流的特點與趨勢。這是觀察大陸涉台交流與影響的新視角、新嘗試。



很明顯，大陸民族地區憑藉其獨特的文化資源、經濟潛力和政策優勢，正成為探索兩岸融合發展的新路徑。大陸沿邊民族地區通過深化與台灣的經濟文化交流，不僅打破島內許多人對大陸的刻板印象，更在情感聯結與發展機遇層面展現出特殊吸引力。



相信許多台灣同胞通過與大陸民族地區的交流，一定會深刻感受到“中華民族多元一體”的格局。這種文化交流，有助消解政治隔閡，增強民族認同。



通過交流，許多台灣同胞，尤其是台灣青年對大陸民族地區的印象從“陌生”轉向“嚮往”。通過研學旅行、實習計畫等活動，台青親眼見證大陸民族地區的現代化基建、生態保護與文化傳承，打破島內媒體塑造的偏見。例如，台青對廣西山水、非遺技藝的讚譽，折射出交流活動的情感感召力。



大陸民族地區以文化共鳴、經濟共贏、政策包容為核心，正構建對台灣同胞的多維吸引力。這種吸引力不僅源於資源稟賦，更在於其承載的中華民族共同體意識。通過持續探索融合新路，兩岸同胞在共同發展中必將實現心靈契合，成為助推民族復興的重要動力。

