中國航母重大突破 美國主流媒體反應遲鈍？

福建艦成功起降三種先進機型，引發軍迷廣泛關注，但美國主流媒體報導卻不多 中國軍號視頻 中評社華盛頓9月22日電（記者 余東暉）中國軍方在北京時間22日傍晚對外宣佈三種先進飛機在福建艦成功起降的消息，引發全球軍迷的廣泛關注。耐人尋味的是，美國主流媒體卻似乎對這個“中國航母能力重大突破”的消息反應慢半拍。到記者美東時間22日晚間7點多發稿時為止，谷歌英文新聞能搜索到的美國主流媒體報導衹有彭博社和《新聞週刊》，其它報導多來自軍事網站或中國英文網站，以及印度等國的媒體。而福建艦日前穿越台灣海峽進行海試時，美國媒體大肆張揚報導。



彭博社於美東時間22日早晨不到7點鐘在美媒中率先發出報導--中國首次展示航母電子彈射。《新聞週刊》於美東時間22日上午9點多跟進報導，稱“中國航母取得重大突破”。報導還稱，就在航空母艦航空兵取得這一突破的幾天前，中國於9月3日在北京舉行了高調的閱兵式，在閱兵式上，這個東亞大國展示了可能用於與美國發生可能戰爭的新型武器，包括能夠進行全球打擊的核導彈和高超音速巡航導彈。



《新聞週刊》稱，美國戰略與國際研究中心估計，福建艦可搭載約60架飛機，比遼寧艦和山東艦都多。該艦還配備了攔阻索回收系統，利用繩索“捕獲”並將飛機停在甲板上。而《海軍新聞》指出，空警-600飛機的機身上部裝有機鼻雷達罩，是中國海軍艦隊的空中“眼睛和耳朵”，負責指揮作戰部隊並為航空母艦提供預警。《海軍新聞》評論道：“這正是新型空警-600的指定用途，它是中國版的美國E-2系列飛機。” 據美國海軍稱，E-2飛機能夠探測和分析潛在的敵對空中和水面目標。



美國軍事網站《戰區》（THE WAR ZONE）以“中國航母能力取得驚人飛躍“為題於美東時間22日上午11點半推出詳細報導，將中國央視和中國軍號的視頻和圖片詳細分解。報導稱，中國同時在其首艘配備彈射器的航母上展示了起降殲-35隱形戰鬥機、殲-15T戰鬥機和空警-600雷達飛機的能力。這是迄今為止從未見過的。這三種飛機首次在艦上操作的視頻突然出現，“這是一個令人震驚的消息，也是今年中國空中力量發布的眾多驚人消息之一”。