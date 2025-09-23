富權：民進黨中央坐實陸委會阻擾雙城論壇？

中評社香港9月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：民進黨中央“坐實”陸委會阻擾“雙城論壇”？以下為文章內容。



台北、上海“雙城論壇”原訂於九月二十五日在上海舉行，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安親自率團赴上海參加，而台北市政府的“先遣踩線小組”更是計劃於今日啟程。不過台北市政府昨日早晨擲出震撼彈，宣布“雙城論壇”延期辦理。負責與上海方面磋商的副市長林奕華出面受訪表示，今年要簽訂的兩個“MOU”（合作備忘錄）尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定“急事緩辦”。



消息公佈後，引發各方議論，並集中導向民進黨當局阻擾而致。尤其是由於陸委會曾經為台北市政府劃出四條“紅線”，包括訪團在大陸從事兩岸交流，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬“中央”權責事項，例如兩岸觀光等議題，及訪團在大陸期間不得參加中共三個八十週年（抗戰勝利、台灣光復、聯合國成立）等相關統戰活動等，因而都將“矛頭”指向了陸委會，並質疑是其進行“技術性卡關”。



然而，一向敢於與包括陸委會在內的民進黨當局“頂撞”的蔣市府，今次卻是為陸委會“緩頰”。林奕華在受訪時說，“雙城論壇”因為要簽定“備忘錄”，所以牽涉的相關部會很多，不一定是陸委會阻撓。“MOU”的進度的確沒有想像中順利，有些部會的確還沒有回覆，有一個“MOU”還在磋商相關的內容，除了台北市與“中央”部會外，還要跟上海方來做磋商，所以在“MOU”的相關內容上，尚未完全的確定。

