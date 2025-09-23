法等多國正式承認巴勒斯坦國

9月22日，在位於紐約的聯合國總部，法國總統馬克龍在和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，在22日舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議期間，法國總統馬克龍宣布承認巴勒斯坦國。安道爾、比利時、盧森堡、馬耳他、摩納哥也宣布承認巴勒斯坦國。然而，以色列方面則堅稱沒有巴勒斯坦國，還表示將阻止人道援助船只抵達加沙地帶。



馬克龍：“我們不能再等待”



此次會議由法國和沙特阿拉伯共同主持，多國領導人與會，目的是尋找共識，推動落實“兩國方案”，最終實現以色列與一個獨立的巴勒斯坦國和平共處。



“時機已到，我們不能再等待，”馬克龍說，“我們希望兩個國家能在和平與安全中共存。”他表示，巴以衝突持續多年，造成死傷無數，國際社會對此負有不可推卸的責任。“每條生命都是生命，”他強調，“我們有責任彼此保護。”



巴勒斯坦總統阿巴斯在視頻講話中呼籲尚未承認巴勒斯坦國的國家效仿法國，支持巴勒斯坦正式成為聯合國會員國。他表示，巴勒斯坦願與美國、沙特、法國以及聯合國等所有合作夥伴合作，在國際保障和監督下，按照具體時間表，落實紐約宣言中的和平計劃。他還呼籲以色列立即坐到談判桌前，結束流血衝突，實現公正全面的和平。



聯合國秘書長古特雷斯在會上說，“兩國方案”符合國際法、聯合國決議以及其它相關協議。他對聯合國會員國對“兩國方案”壓倒性的支持以及對巴勒斯坦國的承認表示歡迎，並強調“不落實‘兩國方案’，中東地區就沒有和平，極端主義就會蔓延至全世界”。



第80屆聯大主席貝爾伯克在致辭中表示，78年前，聯大通過第181號決議，為“兩國方案”奠定了基礎，這是實現和平的唯一途徑，確保巴勒斯坦人和以色列人能夠和平、安全、有尊嚴地生活。國際社會正在制定切實可行且不可逆轉的路線圖來實現“兩國方案”。