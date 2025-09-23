中國與共建“一帶一路”國家深化多領域合作

9月22日，各國專家學者在論壇現場進行討論。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，22日，由蘭州大學主辦的“2025‘一帶一路’高校聯盟十周年大會暨合作論壇”在絲路古郡甘肅敦煌啟幕。來自中國、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦等20餘國的近200名專家學者，就加強高等教育、科學技術等領域的合作深入探討。



2015年，蘭州大學攜手來自共建“一帶一路”國家的47所高校在敦煌發起成立“一帶一路”高校聯盟，旨在共建高等教育共同體。蘭州大學黨委書記馬小潔介紹，十年來，聯盟“朋友圈”不斷擴大，如今已覆蓋27個國家和地區的197所高校。



“在聯盟推動下，我們為共建‘一帶一路’培養了大批融通中外、見識廣博的專業人才。同時，聚焦人類面臨的共同挑戰，在農業科技、生態治理、氣象服務等重要領域深入開展聯合研究。”馬小潔說。



“一帶一路”教育交流合作已在多個領域“開花結果”。數據顯示，十年來，共有來自101個國家的留學生赴蘭州大學求學深造，其中來自共建“一帶一路”國家的留學生比例達93%。



來自烏茲別克斯坦的留學生苗若雨2019年從蘭州大學畢業。回國後，她應聘至華為烏茲別克斯坦總部，成長為華為烏茲別克斯坦營商環境事務經理。



如今，很多像苗若雨一樣曾在中國留學的人才正在為共建“一帶一路”貢獻力量。



在肯尼亞的實驗田裡，曾來華留學的威利正將中國老師講授的壟溝地膜覆蓋技術加以實踐應用。他跟隨蘭州大學生態學院熊友才教授學習農業技術。威利說，中國糧食增產技術在實驗田取得了良好的效果。



2000多年前，絲綢之路架起了東西方友好交流的橋梁。進入新時代，共建“一帶一路”倡議再次搭建起促進世界各國對話合作的平台。



教育部國際合作與交流司副司長趙磊表示，教育交流合作是共建“一帶一路”的重要組成部分。“希望‘一帶一路’高校聯盟能進一步發揮平台紐帶作用，推動更高質量、更可持續的教育交流合作。”