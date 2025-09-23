白宮擬推萬斯拉攏年輕選民

美國副總統萬斯21日在柯克追悼會上發言。（圖片來源：法新社） 中評社北京9月23日電／據大公報報導，據路透社報導：美國保守派網紅柯克遭槍殺身亡後，其創立的青年保守派組織“美國轉折點”後繼無人。隨著2026年中期選舉臨近，年輕選民至關重要，引發白宮擔憂。據路透社援引消息人士稱，柯克去世後，白宮已就副總統萬斯直接與年輕選民接觸進行了“初步討論”。



柯克創立的“美國轉折點”旨在動員年輕的基督教保守派選民，作為MAGA支持者陣營的標誌性人物，柯克擁有忠實的追隨群體。特朗普21日在柯克的悼念會上強調，在2024年總統大選中，柯克幫助他在保守派年輕選民中獲得了46%的支持率。柯克去世後，“美國轉折點”失去了在全美各地校園具有影響力的人物，以及吸引大量年輕選民的能力。



白宮認為，萬斯的親和力、個人經歷，適合與年輕選民建立聯繫。關於萬斯具體職責形式的方案尚未最終確定，但可能包括從今年開始啟動大學巡回活動。柯克的高級助理、“美國轉折點”發言人科爾維特認為，“萬斯無疑是絕佳人選”。



不過，專研Z世代選民的民調專家德拉沃爾佩表示，他對於萬斯或任何其他人，能在多大程度上獲得柯克在年輕保守派中建立的信任持懷疑態度。他指出，柯克花了多年時間建立政治組織，這點難以覆製。一些年輕保守派領袖表示，柯克善於利用社交媒體，他的辯論片段在社交媒體上流量極大，引起年輕觀眾共鳴，這種能力難以覆製。