香港六成大型屋苑租金指數創新高

紅磡黃埔花園租金近3年累計上升33.6%。（大公報） 中評社香港9月23日電／大公報報導，外來人才及內地生帶旺住宅租賃，本港私宅租金連升3年累漲近兩成，中原城市租金指數（CRI）的121個大型成分屋苑中，超過六成屋苑租金已突破2018年高峰。



CRI今年累升5.2%，3年暫升19.32%。今年8月份八大租金指數中，CRI、CRI Mass、中小型單位及新界東已連續2個月創新高，新界西及九龍更連續3個月創新高，比2018年或2019年歷史巔峰分別升1.22%至3.57%不等。衹有大型單位及港島指數未升穿高位，暫時分別低1.13%及3.17%。



綜觀121個CRI Mass大型成分屋苑，有78個（64.5%）屋苑租金已超越2018年8月高位，以新界西較突出，其中荃灣爵悅庭、東湧藍天海岸及馬灣珀麗灣的租金均較2018年高峰升逾一成，分別漲14.98%、14.64%及10.12%。



今年有7個屋苑租金升幅已達一成，包括紅磡黃埔花園、海逸豪園、新蒲崗譽.港灣、馬鞍山聽濤雅苑、大圍名城、馬灣珀麗灣及新元朗中心等，今年暫升10.12%至15.51%不等。惟港島區未有屋苑租金升逾一成。



新晉屋苑租金亦升破頂，美聯區域經理劉志偉稱，大角咀利奧坊.首隅高層B室1房戶，實用259方呎，金融客“零議價”以月租1.85萬元承租，實用呎租71.4元創屋苑呎租新高。