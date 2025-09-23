恒隆：港樓市穩定　現為投資好時機

左圖：陳文博（右）與盧韋柏。中圖：恒隆於1965年成為美國加德士石油公司港澳區唯一代理。右圖：恒隆集團舉辦65周年慶祝酒會。會間展示集團業務。（大公報） 中評社香港9月23日電／大公報報導，恒隆集團（00010）及恒隆地產（00101）昨日舉辦酒會慶祝集團成立65周年。恒隆集團及恒隆地產榮譽董事長陳啟宗表示，集團深耕內地市場30餘載，隨著業務不斷擴大，內地租金占比已有約70%，預料未來數十年內地仍將是理想的營商地點。集團並於酒會上公布“恒隆V.3”策略，為下一階段增長奠定基礎。



集團將“恒隆V.3”設為下一階段策略，側重在現有項目所在地拓展業務，以高資本效益的方式，精選現有項目再投資、提升資產價值，將投資回報最大化。



物色合作 為內地與港物業增值



恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博表示，近期樓市趨穩定，集團旗下項目正在推進，希望能“盡快起、盡快賣”。他強調，香港仍是集團總部（Home base），對於本地市場充滿信心，若有心水項目一定會參與，相信目前正是投資香港地產的良機。



陳文博又謂，內地人來香港尋找投資機遇也是很正常的，在港投資可作為一個對衝，無論是投住宅或商業也可以。至於提到本港零售方面，他認為，最近零售市場特別是過去兩三個月都有回升，故此對零售市場前景具有一定信心。



恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，集團在包括香港的10座中國城市內開展業務，希望通過合作、增值現有物業等方法提升收入，以實現“存量優化”，至於“增量擴張”則較為困難。



“今時今日已無法如同20年前那樣擴張業務。”盧韋柏表示，假若要在一座城市拓展業務，當年能排在第1位或第3位進入，如今卻只能排在第13位甚至第23位，難以擴大影響力及領導地位，將視乎資本狀況把握機遇。

