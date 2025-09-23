特朗普鼓吹“憎恨”對手　美國繼續撕裂

左上圖：特朗普（左）在柯克的追悼會上發表講話，並擁抱柯克遺孀埃麗卡。＼法新社；左下圖：在追悼會場館外，一名柯克的支持者與一名示威者發生爭執。＼路透社；右圖：當地時間21日，柯克的追悼會在亞利桑那州格蘭岱爾州立體育場舉行。＼法新社 （圖片來源：大公報） 中評社北京9月23日電／據大公報報導，31歲的柯克9月10日在猶他州山谷大學演講時遭遇槍殺身亡， 其創立的保守派非營利組織“美國轉折點”21日在亞利桑那州格蘭岱爾州立體育場為其舉辦追悼會，持續長達五個小時。數萬人在體育場外排隊數小時，有些人甚至提前一晚扎營排隊。最多容納7.3萬人的格蘭岱爾州立體育場座無虛席，霍士新聞等保守媒體稱，有20萬人參加。



包括總統特朗普、副總統萬斯以及多名高級官員都出席並發表演講。柯克的追悼會被美國國土安全部定為一級特別事件，安保等級相當於總統就職典禮和美式欖球聯盟年度總決賽“超級碗”（Super Bowl）。現場禁止攜帶包袋入場，並設置了安檢通道，觀眾必須經過金屬探測器和掃描儀檢測。體育場上方的屋頂也保持關閉。演講台設在防彈玻璃後面，包括美國特勤局、聯邦調查局（FBI）以及州警察等多個機構負責此次安保行動。《華盛頓郵報》稱，柯克的追悼會規格之高，加上安保極為嚴格，可媲美國葬。



遺孀含淚稱原諒凶手



追悼會現場如同特朗普的“讓美國再次偉大”（MAGA）支持者大會或者政治集會，許多人頭戴MAGA帽、身穿MAGA服裝，或身穿美國國旗的紅、白、藍三色的服裝，基督教樂隊播放音樂，觀眾合唱祈禱。



接任“美國轉折點”行政總裁的柯克遺孀埃麗卡致辭時情緒激動，多次落淚。她在演講中說，儘管丈夫太早離開人世，“但他離開時毫無遺憾，因為每天他都為工作付出了百分之百的努力。”她提及殺害柯克的凶手羅賓遜，援引《聖經》稱願意原諒他，“那個年輕人，我原諒他。仇恨的答案不是仇恨。因為這是基督會這樣做，查理也會這樣做。”特朗普的盟友則把柯克之死視為捍衛保守派行動的關鍵時刻，號召柯克的追隨者繼續追隨。白宮副幕僚長米勒再次以強硬口脗發聲，稱“柯克的死已引發正義的怒火”。



特朗普最後上台講話卻繼續毫不留情地抨擊政治對手，將政治暴力歸咎於“另一方”，即極左陣營。他稱讚柯克是“偉大的美國英雄”以及自由的“殉道者”，因倡導自由和正義“遭到暴力殺害”，他將為柯克追授“總統自由勛章”。但特朗普稱兩人至少在一件事情上存在分歧，他坦言，柯克“從不憎恨對手”且“總希望對手一切都好”，但“我憎恨我的對手，絕不希望他們好過”，“大家盡可以嘗試說服我，但憎恨對手是我的本能反應”，揚言要嚴懲凶手。