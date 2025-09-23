﻿恒大調查：新聞系學生追星參與度高

中評社香港9月23日電／大公報報導，香港恒生大學傳播學院於今年三月至五月，針對本港七間大專院校的新聞與傳播學院學生，進行有關“香港新聞傳播本科生追星行為”的網上問卷調查。調查結果顯示，未來傳媒工作者普遍高度接受流行文化，對追星活動投入不少金錢與時間。逾八成受訪者每年於追星活動的消費不超過2.5萬港元，亦有約一成四受訪者，每年在偶像上花費超過3萬港元，反映相關族群消費能力不容忽視。同時，受訪學生普遍掌握新媒體應用，具備時代優勢。



韓星最受青睞



調查發出近1000份問卷，共有400名具追星經驗的學生有效回應。資金來源方面，超過七成表示主要來自兼職薪金，其次是家人零用錢（47%），另外亦有19%受訪者以信用卡支付追星開支，2%更會透過貸款，顯示追星消費多以自付為主，家庭支援亦占一定比例。



在追星對象分布上，韓星最受香港傳媒學生青睞（46%），本地明星緊隨其後（20%），另有12%及9%分別關注日本及內地藝人，泰國明星則占6%。追星方式方面，幾乎所有受訪者（95%）表示會透過社交媒體追蹤偶像動向，73%會於影音／串流平台收看偶像相關內容。此外，參與偶像應援（購買周邊產品等）及本港現場應援活動的比例分別為63%及58%，展現出高度參與度。



追星媒體IG、YouTube排首兩位



至於最受歡迎追星媒體，Instagram以88%排首位，其次為YouTube（73%）。而新興社交平台Threads亦有超過四成受訪者選用，可見新媒體已成為年輕族群追星及接觸流行文化的主流渠道。



恒大傳播學院分析指出，新一代傳媒學生對新媒體的熟悉程度高，只要配合適切的傳播訓練，有助推廣流行文化，為本地創意產業注入活力。不過，學院同時提醒學生，需正視追星對學業及生活的正負影響，注意在各方面取得平衡，亦要留意追星消費帶來的壓力和影響。