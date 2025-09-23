中評社北京9月23日電／網評：波蘭停擺中歐班列的地緣政治算計



來源：大公報 作者：宇文（國際關係學者）



近日，波蘭政府以“國家安全”為由維持無限期關閉與白俄羅斯的所有邊境口岸，直接導致途經該國的中歐班列陷入停擺。



這一決定令人費解，因為中共中央政治局委員、外交部長王毅剛結束對波蘭的訪問，雙方曾簽署保障中歐班列暢通的協議。波蘭政府的出爾反爾，顯然不是為了所謂的“國家安全”，而是一場精心策劃的地緣政治博弈，後果注定是損人不利己。



中歐班列是連接中國與歐洲的“鋼鐵駝隊”，自2011年開行以來，已累計開行超過11萬列，發送貨值超4500億美元，連接中國128個城市與歐洲26國229個城市。作為中歐班列進入歐盟的核心門戶，波蘭馬拉舍維奇口岸承擔著90%以上的中歐班列貨物清關和分撥工作。這個曾經默默無聞的邊陲小鎮，因中歐班列的開通而發展成為歐洲東方物流樞紐，帶動數萬人就業，成為波蘭經濟的重要引擎。然而，波蘭政府卻親手切斷了這條生命線。



波蘭的算計頗為明顯。作為西方援烏物資的重要中轉地，波蘭一直是北約在東歐的“前哨站”。此次關閉邊境，實際上是將中歐班列當作籌碼，試圖迫使中國在俄烏問題上改變立場，以換取自身安全保障。然而，這種邏輯完全站不住腳。中國在俄烏問題上始終主張政治解決，堅持中立立場，從未介入軍事衝突，也未切斷正常經貿往來。波蘭試圖把中國拖入大國對抗，實則是把棋手當棋子。



短視行為自毀長城



更諷刺的是，波蘭是“一帶一路”的受益者。十年間，中歐班列不僅將中歐貨運時間縮短了三分之一，還降低了歐洲對蘇伊士運河的依賴，為波蘭帶來了每年5億歐元的過境收入。如今，波蘭卻為了所謂“國家安全”，將這一重要經濟來源置於危險之中。這種短視行為，無異於自毀長城。