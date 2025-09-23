香港個人資料私隱專員與全球19機構簽聲明

私隱專員鐘麗玲（左五）與其他19個私隱或資料保障機構簽署《AI環球聯合聲明》。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月23日電／據大公網報導，香港個人資料私隱專員鐘麗玲日前聯同全球19個私隱或資料保障機構的專員及高級代表，在韓國首爾出席第47屆環球私隱議會年度會議期間，共同簽署《建立值得信賴的數據治理框架以促進創新和保障私隱的人工智能發展聯合聲明》（下稱《AI環球聯合聲明》），攜手推動人工智能在保障私隱下安全發展。



確保人工智能在港安全落地



鐘麗玲表示，《AI環球聯合聲明》展示各地監管機構的共同承諾，將加強資訊交流，建立數據安全共識，並持續監測AI帶來的技術及社會影響。在鼓勵創新發展的同時，亦會確保法律規管明確，並深化與國際相關機構的合作。她強調，個人資料私隱專員公署將積極配合施政報告政策方向，推動香港AI發展，同時拓展國際交流，確保人工智能在港安全落地。



會議期間，鐘麗玲亦與澳洲、加拿大、新西蘭、新加坡的私隱及資料保障機構專員，以及歐洲資料保障監督進行雙邊會談，就多個資料保障議題深入交流，並借此平台“說好中國故事、說好香港故事”。



此外，鐘麗玲以“國際執法合作工作分組”聯席主席身份，與加拿大等國私隱機構專員一同參與專題討論，探討跨境執法合作。



鐘麗玲並與加拿大私隱專員、英國資訊專員及歐洲資料保障監督共同出席“建立資料保障機構與持份者合作機制”專題論壇，推動各方攜手加強協作，提升國際資料保障水平。