港珠澳橋“無感通關”　明年次季試行

政府將提升全港閉路電視系統網絡，每年增設逾兩萬支鏡頭，預計2028年全港合計約六萬支。（大公報） 中評社香港9月23日電／﻿大公報報導，保安局局長鄧炳強昨日就施政報告中的保安範疇接受訪問，在善用科技方面，重點闡釋了包括機場e－道免證通關、港珠澳大橋“無感通關”試點、海關人工智能影像分析大數據系統，以及銳眼計劃，期望在便利市民與旅客之餘，提升精準執法與治安管理效率。



鄧炳強指出，今年9月底於香港國際機場入境大堂推出e－道新功能，合資格香港居民可免登記、免出示旅行證件或二維碼，以容貌識別技術辦理入境手續。同時，政府在港珠澳大橋香港口岸設立全港首個“無感通關”試點，透過人面辨識科技，實現不停頓通關，預計於2026年第二季先向合資格香港居民開放，並按先導計劃成效考慮擴展。鄧炳強表示，該模式無需刷指紋、無閘門，出入境人士“只需直接通行，甚至無需掃碼”，顯著提升通關便利度。



下季推AI分析系統 助海關執法



為加強精準執法與清關效率，海關將於今年第四季起在羅湖口岸及落馬洲支線口岸推行“海關人工智能影像分析大數據系統”，並計劃於2027年底前逐步擴至所有口岸。鄧炳強解釋，系統旨在為前線提供執法輔助，並非為了縮短通關時間。現時海關多倚賴人手經驗，引入AI後，將透過分析行為模式與出入境頻次（例如單日或每日多次通關）辨識高風險個案，再決定是否截停檢查。他重申，系統僅分析公開行為，不涉及個人私隱；衹有在截停並需進一步核查時，才會調取個人資料。



此外，政府將提升全港閉路電視系統網絡，每年增設逾兩萬支鏡頭，預計2028年全港合計約六萬支，覆蓋人流稠密及罪案率較高區域，協助智慧管理、加強意外偵測縮短應變時間，並協助加快破案，包括打擊黑工等不法活動。鄧炳強表示，實踐表明，閉路電視在案件偵破中發揮了重要作用，目前已通過監控協助破獲幾百宗案件，成效顯著。