首爾防務對話 聚焦應對國際安全挑戰

韓國國防部長安圭伯開幕致辭（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月24日電（記者 崔銀珍）2025年9月9日，“2025年首爾防務對話（SDD）”在首爾樂天酒店開幕。韓國國防部長安圭伯在開幕致辭中指出：“當前國際社會正面臨地緣戰略競爭加劇、國際秩序重塑、多層次地區衝突頻發、軍備競賽日趨激烈，以及人工智能（AI）、太空、網絡技術的軍事化擴散等新型安全挑戰。”他進一步表示：“這些挑戰不僅超越傳統軍事威脅，還與全球供應鏈的不穩定、氣候變化、超大型災害等非傳統安全因素交織融合，導致整體安全格局愈發複雜且難以預測。”



安部長強調：“大韓民國將以堅實的威懾能力與高度戒備態勢為基礎，持續推進緩解軍事緊張與構建互信並行的‘雙軌戰略’。”他指出：“在當前形勢下，所需的並非短期應對或臨時修補，而是以重建國際規範與互信機制為核心，構建長期且可持續的安全架構。首爾防務對話正是肩負這一使命。”他由此闡釋了本屆大會主題——“克服地緣政治挑戰：通過合作構建和平”的意義。



在致辭中，安部長還提出了韓國國防的未來願景，即建設“深得民心的高科技精銳部隊”。他表示：“該願景旨在融合卓越的國防科技與國民的堅定信任，並協同強化。”他補充道：“我們將率先在人工智能、太空、網絡等新興安全領域推動技術革新，並將其前瞻性地應用於國防建設，同時積極引領相關國際規則的制定，打造令國民安心信賴的國防力量。”



安部長鄭重表示，韓國將以穩定管控朝鮮日益升級的核導威脅為基礎，最大限度拓展開啟和平之門的政治與外交契機，並為此全力履行責任與使命，致力於使軍事威懾不僅發揮防禦作用，更成為創造外交機遇的根本支撐。

