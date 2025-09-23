﻿理大下月辦“國際低空經濟高峰會”

中評社北京9月23日電／據大公網報導，新一份施政報告提出，將推進建設具競爭力的低空經濟生態圈，目標是將香港打造成為亞太區低空創新應用的樞紐。香港理工大學積極響應政府號召，計劃於10月9日舉辦“國際低空經濟高峰會”，會議將在理大校園的蔣震劇院舉行。活動將匯聚來自香港、內地及海外的40多位政商領袖、學者及業界專家，討論低空空域管理、產業發展模式、技術研發以及城市應用等多方面議題，促進粵港澳大灣區航空物流樞紐的發展。此次高峰會向公眾及業界人士開放報名參加。



是次高峰會由香港理工大學主辦，特區政府“發展低空經濟工作組”及大灣區低空經濟聯盟協辦。



會議當日將設有兩場爐邊談話環節，特區政府運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘與理大副校長（研究及創新）趙汝恒，將分別與來自各地的政府及民航部門代表、商界領袖、學者及業界專家，包括領先的電動垂直起降飛行器（eVTOL）及低空經濟系統開發商，共同探討低空經濟的政策方向及產業、科學與學術界的協同創新，進行深入交流，分享真知灼見。



此外，下午將舉行四場分論壇，主要討論低空經濟在香港及內地不同省市發展的政策框架；交流現行“監管沙盒”項目的進展，分析大灣區無人機交通管理與無人航空載具的技術發展，以及展示無人機在硬體、軟體及系統層面的創新成果。現場還將設有創新科技展，約30家政府部門、學術機構及企業將展示多個前沿科技應用案例及低空經濟“監管沙盒”試點項目，為參與者呈現最新的科技與應用。