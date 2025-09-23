“口岸通”推出　顯示過關輪候時間

中評社北京9月23日電／據大公網報導，保安局局長鄧炳強昨日就施政報告中涉及保安局相關措施接受傳媒訪問，圍繞“國安家安”、“滅罪應急”、“便民利商”、“善用科技”、“說好香港”五大範疇作出詳解。其中包括多項措施便利通關，推出一站式過關資訊平台“口岸通”，並在新建的皇崗口岸與沙頭角口岸推進“合作查驗、一次放行”，同時進一步開放邊境禁區，包括於2026年年中取消米埔邊境禁區及開放沙頭角海禁區範圍，以更便利跨境出行、促進人流物流、強化口岸管理與公共安全。



在“合作查驗、一次放行”方面，鄧炳強指出，新皇崗口岸聯檢大樓目標於今年底基本完成建設，爭取在本屆政府任期內具備落成啟用條件；沙頭角口岸以“跨河建”安排重建為純旅檢口岸，工程可行性研究將於今年內完成。他說，該模式無需辦理新證件，旅客僅需使用香港居民身份證和回鄉證即可通關；做法將參考澳門與內地的現行模式──赴內地時出示回鄉證、返港時出示香港身份證。



“合作查驗、一次放行”明年落實



系統設計上，雙方只讀取各自管轄範圍內的證件資料，他解釋：“例如，從香港離境時，回鄉證中包含香港身份證號碼信息，香港方面的設備讀取該信息後，即可完成離境核驗；同時，內地方面的設備會讀取其系統中已留存的回鄉證相關信息，完成入境核驗，整個過程無需證件信息跨系統傳輸。”時間表方面，當局期望在2026年於皇崗口岸落實該模式；沙頭角具體時間有待研究完成後公布。至於其他口岸，因需要相應場地與設施條件，部分老舊口岸（如主要依靠橋梁通行的羅湖）改造難度較高；政府會持續評估，例如場地較寬敞的蓮塘口岸正研究可行性。



綠黃紅燈顯示通關輪候時間



鄧炳強又表示，計劃於2026年年中取消米埔邊境禁區，並開放沙頭角海的禁區範圍。屆時，除過境設施及邊界巡邏路外，所有邊境禁區將基本開放。他指出：“許多市民希望到這些區域郊游游覽，但邊境區域需要在開放與安全之間尋求平衡，因此暫無法完全開放所有邊境禁區。”