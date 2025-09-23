政務司：惡劣天氣冒險“追風逐浪”會被檢控

中評社北京9月23日電／據大公網報導，政府早前已立例，惡劣天氣下“追風逐浪”可被檢控，最高罰款2000元或監禁14天。政務司司長陳國基昨日表示，由於預計今次風暴期間情況嚴重，呼籲所有市民不應追風逐浪。如有市民追風逐浪，不聽從警務人員指示，警方將嚴厲執法。因為有關做法不單危害個人安全，亦對執法人員造成危害。有拯溺工會提醒，即使風暴過後，市民都應避免參與水上活動。



2018年“山竹”襲港期間，天文台發出十號飓風信號，但仍有市民冒險“追風逐浪”，要勞動消防、警方等救援人員戒備。政府呼籲市民，風暴期間切勿進行任何水上活動。



風後亦勿即玩水上活動



文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示：“請大家不要落水，今次台風如此強勁，不知道何時會有湧浪。如果出事的時候，除了你自己有危險，營救你的警務人員、消防人員，或其他人員、民安隊人員，都要冒著生命危險去營救。”按康文署相關條例，政府可對“追風”人士採取執法行動，可罰款2千元及監禁14天。



香港政府拯溺員總工會提醒市民，台風期間請勿前往海邊、岸邊、碼頭或參與任何水上活動（游泳、滑浪、釣魚等），切勿觀浪或拍攝風浪，過去多次台風期間曾發生民眾被浪卷走意外，勿低估海浪威力。即使風暴過後，亦不要掉以輕心。該會主席鄧子安指：“台風過後，即災後，可能都需要一段時間去平整灘面及設施，所以市民除了在台風來前，不要玩水上活動，之後都要留意康文署報導或其他部門公布，哪些地方有危險及不適合前往。”