中國代表出席聯大紀念世婦會周年高級別會議

中評社北京9月23日電／據新華社報導，9月22日，聯合國大會紀念北京世婦會30周年高級別會議在紐約聯合國總部舉行，主題為“加快落實《北京宣言》和《行動綱領》，實現性別平等和婦女賦能”。國務院婦女兒童工作委員會副主任黃曉薇率團出席會議，作為北京世婦會東道國代表，受邀在開幕式上繼第80屆聯大主席貝爾伯克、聯合國秘書長古特雷斯後第三位發言，會間與聯合國副秘書長、聯合國婦女署執行主任巴胡斯會談。



黃曉薇指出，當前全球治理處在重要的十字路口，習近平主席提出全球治理倡議，主張奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，引領國際社會破解治理赤字，恰逢其時。



黃曉薇生動宣介在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，新時代中國婦女事業取得的歷史性成就。她表示，中國不僅是男女平等倡導者，也是行動派、實幹家，始終以行動踐行承諾，構建起涵蓋100多部法律法規的保障婦女權益法律體系，以可量化可操作的制度工具，顯著提升了6.9億婦女的經濟賦權、健康、教育、就業、參政、社會保障等水平，中國婦女以卓越的創造力，擎起了國家事業的半邊天。她介紹了中國與聯合國合作設立女童和婦女教育獎，習近平主席夫人彭麗媛教授擔任特使，以及中國為180多個國家和地區培養20多萬名女性人才、在20多個國家實施超過4000萬美元的婦女賦能項目、創建全球數字賦能婦女發展交流合作中心等支持全球婦女事業發展的創新方案和務實舉措；呼籲各方堅持推動婦女平等發展、持續賦能婦女創新發展、促進全球婦女共同發展，將《北京宣言》和《行動綱領》的藍圖轉化為實實在在的成果，攜手開創婦女全面發展和構建人類命運共同體新篇章；期待在即將召開的全球婦女峰會上與各國共商婦女發展大計。



與會代表讚賞中國婦女事業取得的顯著進展，期盼即將在北京舉辦的全球婦女峰會，表示要加大努力，加強合作，積極應對挑戰，持續推動落實《北京宣言》和《行動綱領》，推動落實聯合國2030年可持續發展議程。



170多個國家、地區和國際組織高級別代表出席會議並在全體會議上發言。