尹錫悅妻子金建希相關案件即將開審

這是8月12日在韓國首爾中央地方法院拍攝的韓國前總統尹錫悅妻子金建希（中）。（圖源：新華社／紐西斯通訊社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，韓國前總統尹錫悅妻子金建希相關案件定於24日正式開庭審理。首爾中央地方法院22日宣布允許媒體在現場拍攝，屆時金建希以被告身份出庭的場景將首次對外公開。



據韓國媒體報導，首爾中央地方法院將於24日14時10分舉行金建希所涉貪腐案的首場聽證會。法院方面表示，將允許媒體機構在庭審現場拍攝照片和視頻並對外公布。媒體解讀，法院基於案件嚴重性和公眾關注度等因素作出該決定。



根據相關規定，拍攝通常僅限於庭審開始前，禁止拍攝法官席區域。法院方面表示，為維護法庭秩序並保障拍攝順利進行，媒體記者須在指定區域內拍攝。當法官宣布拍攝結束時，媒體記者須立即離開。



8月29日，負責偵辦相關案件的“金建希特檢組”以涉嫌違反《資本市場法》《政治資金法》《特定犯罪加重處罰法》為由，對她提起公訴。



特檢組指控金建希涉嫌操縱股價，非法獲利8.1億韓元（約合415萬元人民幣）。她還涉嫌在2022年總統選舉前與尹錫悅一同接受政治掮客的民意調查免費服務。此外，金建希還被指控收受名牌包等賄賂。



首爾中央地方法院8月12日簽發對金建希的逮捕令，她隨後一直處於被羈押狀態。特檢組先後多次傳喚她，但她對大部分訊問都保持沉默。