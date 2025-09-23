】 【打 印】 
外交部：望美方為中企提供公平的營商環境
http://www.CRNTT.com   2025-09-23 15:28:13


9月22日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（圖源：央視新聞）
　　中評社北京9月23日電／據央視新聞報導，9月22日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。

　　在回答涉TikTok問題時，郭嘉昆表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

