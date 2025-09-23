日本大米漲價潮重現　零售價逼近歷史最高值

5月21日，在日本東京一家超市，大米貨架上張貼著因供應不穩定實施限購的提示。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社綜合日本媒體報導，日本農林水產省發布的統計數據顯示，日本市場上一袋5公斤裝大米均價為4275日元（約合205.5元人民幣），連續三周上漲，逼近該國有記錄以來的歷史最高值。



農林水產省對日本全國1000多家店鋪米價進行調查，結果顯示，9月8日至9月14日這一周，一袋5公斤裝大米均價為4275日元，較前一周上漲120日元（約合5.8元人民幣），連續兩周位於4000日元（約合192元人民幣）以上高位。



今年5月，日本5公斤裝大米平均零售價一度飈升至4285日元（約合206元人民幣），為該國有記錄以來最高值。



按日本媒體說法，新一輪大米“漲價潮”的出現一方面是由於價格相對高昂的新米開始上市推高整體價格，另一方面是由於平價的政府儲備米供應減少。



2024年夏季以來，受極端高溫致大米歉收等因素影響，日本大米價格持續上漲。去年8月，氣象部門發布日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高的警示，引發民眾囤積大米，日本一度出現“大米荒”。隨著新米上市，“米荒”有所緩解，但米價依然居高不下。