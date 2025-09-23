俄今年春季征兵共16萬人入伍

俄國防部發布會現場（圖源：央視網） 中評社北京9月23日電／據央視網消息，當地時間9月22日，俄國防部召開新聞發布會，總結2025年春季征兵結果並介紹秋季征兵籌備情況。俄海軍中將弗拉基米爾·齊姆良斯基在發布會上介紹稱，俄羅斯總統下達的春季征兵任務已按時全額完成，共向武裝力量及其他部隊輸送16萬名服役人員。秋季征兵將於10月1日啟動。