【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
敦煌文博會展現多彩絲路文化
http://www.CRNTT.com
2025-09-23 15:45:00
9月22日，遊客在參觀敦煌研究院“典範”“高地”建設成果展。（圖源：新華社）
中評社北京9月23日電／據新華網消息，9月20日至22日，第八屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會在甘肅省敦煌市舉行。敦煌研究院“典範”“高地”建設成果展、甘肅文旅非遺文創展、敦煌·絲路雕塑展等多項展覽同步亮相，集中展現了敦煌文化遺產保護、研究、弘揚的最新成果以及共建“一帶一路”國家的文化藝術、非遺文創、風土人情等精彩內容。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
藏經洞發現125年 續寫敦煌文化新篇
(2025-09-08 12:43:18)
“三兔共耳”的文化啟示
(2025-07-14 15:08:04)
中評鏡頭：敦煌夜市有濃厚西域風 遊客特愛
(2025-07-14 10:47:55)
中評鏡頭：敦煌藏經洞陳列館秀數位典藏成果
(2025-06-30 00:35:32)
中評關注：馬弘揚中華文化對比賴團結十講
(2025-06-27 01:18:49)
台青參訪莫高窟 肯定大陸文化保存用心
(2025-06-27 00:48:06)
中評現場：馬英九與“敦煌女兒”樊錦詩互動
(2025-06-27 00:40:22)
台女大生：願透過一次次兩岸交流弘揚中華文化
(2025-06-27 00:37:29)