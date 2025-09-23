敦煌文博會展現多彩絲路文化

9月22日，遊客在參觀敦煌研究院“典範”“高地”建設成果展。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華網消息，9月20日至22日，第八屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會在甘肅省敦煌市舉行。敦煌研究院“典範”“高地”建設成果展、甘肅文旅非遺文創展、敦煌·絲路雕塑展等多項展覽同步亮相，集中展現了敦煌文化遺產保護、研究、弘揚的最新成果以及共建“一帶一路”國家的文化藝術、非遺文創、風土人情等精彩內容。