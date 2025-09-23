【
劉國中會見馬來西亞副總理法迪拉
2025-09-23 15:34:29
中評社北京9月23日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中22日在京會見馬來西亞副總理法迪拉。
劉國中表示，習近平主席今年4月成功對馬來西亞進行國事訪問，雙方確立了高水平戰略性中馬命運共同體新定位。中方願同馬方一道，落實好兩國領導人重要共識，持續深化水利等領域的政策對話、技術交流與務實合作，增進兩國人民福祉。
法迪拉表示，馬方高度讚賞中國水利事業發展取得的成就，願同中方持續深化水利等各領域合作，不斷鞏固和發展雙邊關係。
