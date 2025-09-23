台風“樺加沙”襲擊菲律賓致山體滑坡

中評社北京9月23日電／據新華社報導，超強台風“樺加沙”22日登陸菲律賓北部，帶來大風和強降雨，導致呂宋島本格特省的一處公路發生山體滑坡。據當地政府通報，4輛正在行駛中的車輛被掩埋，造成1人死亡、7人受傷。



當天，首都大馬尼拉地區及全國29個省份的政府機構和學校全面停工停課。為應對台風可能引發的次生災害，地方政府已緊急疏散1萬餘名居民。



菲律賓位於西太平洋台風帶，平均每年遭受約20場台風或熱帶風暴侵襲。菲律賓氣象部門22日表示，“樺加沙”預計將於23日清晨離境。



