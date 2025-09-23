【
大
中
小
】 【
打 印
】
台風“樺加沙”襲擊菲律賓致山體滑坡
http://www.CRNTT.com
2025-09-23 15:41:27
中評社北京9月23日電／據新華社報導，超強台風“樺加沙”22日登陸菲律賓北部，帶來大風和強降雨，導致呂宋島本格特省的一處公路發生山體滑坡。據當地政府通報，4輛正在行駛中的車輛被掩埋，造成1人死亡、7人受傷。
當天，首都大馬尼拉地區及全國29個省份的政府機構和學校全面停工停課。為應對台風可能引發的次生災害，地方政府已緊急疏散1萬餘名居民。
菲律賓位於西太平洋台風帶，平均每年遭受約20場台風或熱帶風暴侵襲。菲律賓氣象部門22日表示，“樺加沙”預計將於23日清晨離境。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
政務司：惡劣天氣冒險“追風逐浪”會被檢控
(2025-09-23 15:21:03)
李家超督導防風災：將影響降到最低
(2025-09-23 15:08:56)
防超強台風樺加沙 珠海今午三时部分封橋封路
(2025-09-23 10:37:06)
超強台風“樺加沙”漸近 萬眾一心迎戰風王
(2025-09-22 16:35:04)
大規模抗議爆發，菲軍隊進入“紅色警戒”
(2025-09-22 09:35:51)
菲律賓將引入烏無人艇？專家解讀
(2025-09-18 09:31:05)
菲船只侵闖中國黃岩島領海 中國海警依法反制
(2025-09-17 09:34:18)
菲拉攏域外國“聯合巡航” 南部戰區全程跟監
(2025-09-13 05:52:01)
日菲商定進一步強化防務合作
(2025-09-12 10:02:55)
台風無阻入市 大興花園三房售518萬
(2025-09-09 17:42:01)