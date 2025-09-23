俄方稱攔截多架飛往莫斯科的烏克蘭無人機

中評社北京9月23日電／據新華社報導，莫斯科市長索比亞寧22日晚在社交媒體上發文說，俄羅斯防空部隊攔截了多架飛往俄首都莫斯科的烏克蘭無人機。



他說，根據初步消息，襲擊沒有造成任何損失。



另據俄羅斯航空署消息，莫斯科謝列梅捷沃機場對飛機進出港實施了臨時限制。