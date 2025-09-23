【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄方稱攔截多架飛往莫斯科的烏克蘭無人機
http://www.CRNTT.com
2025-09-23 15:40:35
中評社北京9月23日電／據新華社報導，莫斯科市長索比亞寧22日晚在社交媒體上發文說，俄羅斯防空部隊攔截了多架飛往俄首都莫斯科的烏克蘭無人機。
他說，根據初步消息，襲擊沒有造成任何損失。
另據俄羅斯航空署消息，莫斯科謝列梅捷沃機場對飛機進出港實施了臨時限制。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄期待美為和平解決烏克蘭問題提供助力
(2025-09-22 11:44:09)
北約擬啟動“東部哨兵”行動強化東翼防禦
(2025-09-14 11:28:40)
盧卡申科：希望特朗普致力於結束俄烏衝突
(2025-09-12 17:01:53)
英國將為烏克蘭生產攔截型無人機
(2025-09-12 16:54:14)
衝突外溢？無人機事件牽動俄烏局勢敏感神經
(2025-09-12 10:47:19)
歐洲議會中透視“挺烏”三年財政困境與分歧
(2025-09-10 16:05:16)
俄羅斯：任何制裁都無法迫使俄改變一貫立場
(2025-09-09 12:31:43)
俄軍對烏克蘭多地實施打擊
(2025-09-08 12:08:50)
俄：德總理指示掩蓋參與供烏“金牛座”導彈
(2025-09-05 16:24:44)
馮德萊恩：歐洲正制定向烏克蘭派兵具體方案
(2025-09-01 11:17:01)