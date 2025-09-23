外交部：堅定支持巴勒斯坦恢復民族合法權利

中評社北京9月23日電／據新華社報導，針對當前巴以衝突局勢，外交部發言人郭嘉昆22日表示，武力打不出和平，暴力換不來安全。中方願同國際社會一道努力，繼續致力於加沙停火止戰，堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，為早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題作出不懈努力。



當日例行記者會上，有記者問：近期巴以衝突緊張局勢進一步升級，造成大量巴勒斯坦平民死傷和流離失所。我們注意到，多個國家陸續宣布承認巴勒斯坦國，其中不乏英國、加拿大、澳大利亞等西方國家。但同時，美國仍然在向以色列出售武器裝備，並宣稱同海灣國家商討戰後加沙臨時治理架構。中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，早日結束衝突、構建持久和平，是巴以和中東地區人民的共同期盼，也是國際社會的當務之急。



“加沙屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。”郭嘉昆說，中方認為，當前局勢下，必須以最大的緊迫感推動加沙全面停火，緩解人道主義災難，對以色列有特殊影響的國家應切實負起責任；必須讓“巴人治巴”的原則真正落地，在戰後治理和重建安排問題上維護巴勒斯坦民族的正當權利；必須堅持“兩國方案”不動搖，匯聚更多國際共識，拒絕任何侵蝕“兩國方案”基礎的單邊行動。