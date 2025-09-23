中國銀行業總資產位居世界第一

中評社北京9月23日電／據人民日報海外版報導，截至今年6月末，中國銀行業總資產近470萬億元，位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲備規模連續20年位居世界第一……9月22日，在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上，中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會等部門負責人介紹了“十四五”時期金融業發展成就。



有效穩定預期提振信心



五年來，金融業取得了怎樣的發展成績？



“金融服務實體經濟質效大幅提升。”中國人民銀行行長潘功勝說，“十四五”時期，科技型中小企業貸款、普惠小微、綠色貸款年均增速超過20%。特別是2024年9月以來，人民銀行出台了一系列貨幣金融政策舉措，有效穩定市場預期、提振信心，推動經濟持續回升向好和高質量發展。



國家金融監管總局局長李雲澤介紹，目前，中國銀行業保險業總資產超過500萬億元，全球最大信貸和第二大保險市場地位更加穩固。五年來，銀行業保險業通過信貸、債券、股權等多種方式，為實體經濟提供新增資金170萬億元。保險業累計賠付9萬億元，較“十三五”時期增長61.7%。



中國證監會主席吳清說，面對不確定、不穩定因素明顯增多的複雜嚴峻形勢，黨中央、國務院對資本市場作出一系列重大決策部署。“十四五”期間，A股市場韌性和抗風險能力明顯增強，上證綜指年化波動率15.9%，較“十三五”下降2.8個百分點。