文旅部：第十八屆文華獎將進行較大改革

中評社北京9月23日電／據央視網消息，作為舞台藝術領域的政府最高獎，文華獎對於繁榮文藝創作，推出優秀作品和優秀人才方面發揮了重要作用。



記者從文化和旅遊部獲悉，本屆文華獎對獎項設置、申報渠道、評審條件等方面均作了較大改革，就是要以更開放包容的姿態，更科學合理的舉措，進一步發揮文藝評獎的導向作用。



文化和旅遊部藝術司司長趙聰介紹，一積極優化了獎項設置。本屆文華獎涵蓋四個類別，分別是：文華劇目獎、文華節目獎、文華單項獎、文華評論獎，獎項總數量由上一屆的30個增加到55個。特別值得一提的是，針對時長不超過40分鐘、老百姓喜聞樂見的小戲小品、歌曲舞蹈等節目，首次增設了15個文華節目獎，目的是引導各地結合自身資源禀賦、藝術特色、人才特點等開展多樣化創作，促進大中小不同類型藝術創作生產協調發展。同時，還首次增設了文華評論獎，填補文藝評論領域獎項的空白。



二、適當拓寬了申報渠道。本屆文華獎增加推薦主體。在原有申報渠道基礎上，明確中央和國家機關各部委，有較大影響力的演出行業組織、演出院線、票務平台、演播平台也可以推薦作品參評，並鼓勵地市級及以下和民營藝術機構作品參評，旨在讓更多社會反響和群眾口碑好的優秀作品有機會脫穎而出。從實際情況看，各地、各單位積極響應，共有63家申報主體，共推薦文華劇目獎參評作品145部，文華節目獎參評作品177個，文華評論獎參評作品106篇。



三、合理設置了評審條件。比如，為引導各地加強本土人創作人才培養，對“外請主創”作了限制性規定；為鼓勵各地持續加強對作品的打磨提升，提倡“十年磨一戲”的精品意識，將參評劇目首演時間從近5年拓寬至近10年。此外，還提高了演出場次要求，更加重視劇目生產的投入與產出比值，鼓勵作品開展常態化演出，實現社會效益和經濟效益的雙效統一。