冀蒙遼發布西遼河文化重要考古發現

中評社北京9月23日電／據新華網消息，22日，在2025北京文化論壇“西遼河文化與中華文明起源及其現代意義”專業沙龍上，河北省、內蒙古自治區、遼寧省文物考古研究院分別發布“十四五”期間西遼河流域系列考古成果，涵蓋聚落形態、祭祀體系、生業方式等，為研究西遼河地區社會複雜化進程提供新依據。



河北省文物考古研究院院長張文瑞介紹，近年來河北在西遼河流域共發現300餘處新石器時代遺址、70餘處商周時期遺址。



在平泉東山頭遺址考古發掘中，考古隊員首次在紅山文化墓葬中發現墓內玉器與陶塑人像的組合，反映出紅山文化葬制的複雜性及其演變動向，該遺址的其他發現揭示紅山文化晚期墓葬的布局、等級和出土器物的差異性，說明紅山文化晚期社會階層出現分化。



“鄭家溝1號積石冢的考古發現表明，張家口地區可能是紅山文化晚期區域中心。”張文瑞說，這裡出土的蚌飾、珍珠飾件和彩陶等遺存，為研究紅山文化晚期遷徙路徑、埋葬制度、祭祀習俗等提供關鍵材料。



內蒙古自治區文物考古研究院院長孫金鬆介紹，2021年以來，內蒙古在西遼河流域開展一系列考古調查與發掘工作，取得豐碩成果。



其中，新石器時代烏蘭圖嘎遺址發現房址、灰坑等110餘處，出土遺物1800餘件，將西遼河流域中軸線建築布局特點追溯至距今約8000年。



此外，新石器時代彩陶坡遺址、西劉家屯遺址、元寶山積石冢以及青銅時代小塘山遺址、西大梁遺址、稻田村南遺址等發掘工作，為研究西遼河文化提供了新實證。



遼寧省文物考古研究院院長白寶玉介紹，近年來遼寧在朝陽、阜新地區調查發現847處紅山文化遺存，在大凌河流域朝陽地區約6000平方公里調查範圍內發現紅山文化遺址230餘處，其中220餘處為新發現。