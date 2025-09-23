【
大
中
小
】 【
打 印
】
第十二屆絲綢之路國際電影節開幕
http://www.CRNTT.com
2025-09-23 15:49:08
中評社北京9月23日電／據央視網消息，由中央廣播電視總台、福建省人民政府、陝西省人民政府共同主辦的第十二屆絲綢之路國際電影節9月22日晚在福州開幕。
本屆電影節以“絲路通天下 光影耀閩都”為主題，共征集到來自135個國家和地區的3500餘部參展、參賽影片，其中境外影片占比超92%。電影節“金絲路獎”評委會由來自中國、比利時、意大利、美國、法國、印尼等7個國家的13名資深電影人組成。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
香港舉辦沙龍探討海上絲綢之路經濟合作
(2025-09-13 12:49:08)
鄭和下西洋620周年文化交流展開幕
(2025-07-14 11:13:59)
絲綢之路旅遊城市聯盟舉辦對話研討活動
(2025-06-11 17:16:01)
“墨韵文脈：甘肅絲路藝術珍品展”在京開幕
(2025-03-12 18:56:03)
2024年海上絲綢之路國際文化旅遊節啟動
(2024-12-09 16:07:57)
中烏聯合考古隊在蒙扎鐵佩回望古絲綢之路
(2024-11-26 11:50:45)
第十屆絲綢之路國際藝術節閉幕
(2024-11-11 17:24:01)
絲綢之路沿線壁畫傳摹展亮相巴黎
(2024-09-26 15:47:00)