第十二屆絲綢之路國際電影節開幕

中評社北京9月23日電／據央視網消息，由中央廣播電視總台、福建省人民政府、陝西省人民政府共同主辦的第十二屆絲綢之路國際電影節9月22日晚在福州開幕。



本屆電影節以“絲路通天下 光影耀閩都”為主題，共征集到來自135個國家和地區的3500餘部參展、參賽影片，其中境外影片占比超92%。電影節“金絲路獎”評委會由來自中國、比利時、意大利、美國、法國、印尼等7個國家的13名資深電影人組成。