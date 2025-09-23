2025大學生AI藝術季在京開幕

中評社北京9月23日電／據央視網消息，9月22日，由中央廣播電視總台北京總站、北京師範大學、北京市海淀區等聯合主辦的2025大學生AI藝術季在北京正式開幕。“大學生AI藝術季全球征集計劃”同步啟動，進一步匯聚國際青年AI藝術創意資源。



本屆大學生AI藝術季共吸引多個國家近1600件作品參選，覆蓋160餘所國內外高校。