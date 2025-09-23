中國東盟攜手共拓低空經濟新藍海

這是9月17日拍攝的廣西南寧國際會展中心。當日，第22屆中國－東盟博覽會暨中國－東盟商務與投資峰會在廣西南寧開幕。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華網消息，走進中國—東盟博覽會數字經濟展廳，一架臂展5.2米長、懸掛在牆壁上的大型無人機吸引了許多目光。這是中國的一家無人機企業星際航空帶來的展品。



該公司副總經理何傑告訴記者，不同於常見的小型無人機，油電混動的大載重無人機是公司主要產品，主要用在農業植保、應急救援、物流載重等領域。



“我們已經出口到許多國家，這類無人機在印尼、泰國等也很受歡迎，希望借東博會進一步打開東盟市場。”何傑說。



第22屆中國—東盟博覽會日前在廣西南寧舉行，來自60個國家的3200餘家中外企業參展，展覽總規模近16萬平方米。此次東博會簽約的45個10億元（含）以上項目中，涵蓋新能源和低空經濟等細分行業。



“第一次參加東博會”“很多客商洽談咨詢”“前景廣闊”……記者對話多家前來參展的企業瞭解到，東盟已經成為中國無人機企業熱切關注的潛力巨大的出口市場。



近年來，中國無人機產業迅速發展，與東盟國家在農業、旅遊、測繪、救災等領域應用場景的旺盛需求相互碰撞，迸發出無限合作機遇。本屆東博會上，基於無人駕駛航空產業鏈衍生的低空經濟成為各方關注的焦點。



東盟秘書長高金洪表示，中方與東盟的合作不僅涵蓋經濟，還涉及社會文化、安全等多個領域。特別是在應對氣候變化方面，AI的作用不可或缺。如今自然災害頻率更高、破壞力更強，利用AI開展監測、預警，能夠挽救生命、降低損失。這是雙方未來重要的合作方向。



在本屆東博會首設的1萬平方米的人工智能展廳內，同樣可以看到形形色色的無人機。廣西北投低空經濟投資有限公司的展位，噸級混動貨運無人機“天目山三號”吸引觀眾頻頻打卡，該公司無人機技術顧問鄭鐵新說，這款無人機最大載重650公斤，最大航程1800公裡，能廣泛應用於快遞物流、應急救援等領域。