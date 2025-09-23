【
2025年“我與地壇”北京書市落下帷幕
http://www.CRNTT.com
2025-09-23 15:57:08
9月22日，市民在地壇書市上挑選書籍。（圖源：新華社）
中評社北京9月23日電／據新華社報導，作為北京文化論壇會客廳常態化活動，為期11天的2025“我與地壇”北京書市於9月22日在地壇公園落下帷幕。本次書市以“閱讀，遇見更好的自己”為主題，累計接待讀者55萬人次，舉辦各類閱讀文化活動100餘場。
