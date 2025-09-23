報告顯示我國科技成果轉化活躍度持續提升

中評社北京9月23日電／據光明日報報導，由科技部和上海市人民政府共同主辦的2025浦江創新論壇於22日發布《中國科技成果轉化年度報告2025》（以下簡稱“報告”）。報告顯示，近年來，面對新一輪科技革命和產業變革的加速演進，我國高等院校和科研院所科研人員始終保持高昂的創新創業熱情，推動科技成果轉化活躍度持續提升，成效屢創新高。



具體來看，2024年，報告統計的4059家高校院所通過轉讓、許可、作價投資和技術開發、咨詢、服務6種方式，轉化科技成果的總合同金額為2269.1億元，比上一年增長約10%，總合同項數為66.1萬項，轉化金額和項數總體呈上升趨勢。



同時，技術轉移機構和人才建設工作也不斷推進。報告顯示，截至2024年年底，1084家高校院所成立了適合自身特點的技術轉移機構，占高校院所填報總數的26.7%；2209家高校院所組建了專職從事科技成果轉化的人才隊伍，占高校院所填報總數的54.5%，專職人員數量達18248名。科技成果轉移轉化機構和人才隊伍建設不斷趨向專業化。



此外，高校院所與企業產學研合作逐步深入。截至2024年年底，1329家高校院所與企業共建研發機構、轉移機構和轉化服務平台，占高校院所填報總數的32.7%，共建機構和平台的數量達19772家。這些機構和平台不斷吸納聚合各方資源助力科技成果轉移轉化，在促進科技成果供需有效對接方面發揮了重要作用。



在科技部和財政部指導下，我國科技成果轉化年度報告自2018年起已連續多年發布。報告指出，隨著各方對科技成果轉移轉化工作關注度逐漸提高，高校院所對科技成果轉化管理和統計的重視程度和規範化水平不斷提升，提交2024年年度報告的高等院校和科研院所數量已達4059家，年度報告制度機制逐步完善並落地。



據悉，報告由中國科技評估與成果管理研究會、科技部科技評估中心聯合中國科學技術信息研究所共同編制。報告對全國高校院所科技成果轉化情況進行分析研究，旨在讓有關政府部門和社會公眾瞭解我國科技成果轉化總體進展情況，更好地營造科技創新氛圍。