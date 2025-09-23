中評社北京9月23日電／據光明日報報導，記者從商務部獲悉，1至8月，我國電子商務持續健康平穩發展，商品和服務消費擴大，人工智能創新應用加快。



網絡零售提升品質擴消費，品質電商培育、數字消費提升等行動持續激發消費活力。據國家統計局數據，1至8月全國網上零售額增長9.6%。據商務大數據監測，家電和數碼產品線上銷售額增長較快，其中智能穿戴、電腦和手機等數字產品增長25.2%、23.7%和20.2%。線上服務消費增長18.9%，其中旅遊、餐飲線上銷售額增長25.5%、19.1%。



平台發展人工智能促創新，電商平台加力人工智能在商家運營、產業對接、場景優化等方面應用，提升從產業端到消費端全流通鏈路數智化水平。上半年，主要上市電商平台研發強度6.2%～24.5%，高於上市公司平均水平。平台積極推動研發人形機器人、智能物流、智能觸覺、智能大腦等具身智能產品，加速構建人工智能產業生態鏈，成為我國人工智能發展的重要推動力。



國際合作互利共贏惠全球，首次在第七屆中國－阿拉伯國家博覽會期間舉辦“絲路電商”合作創新發展大會，產業對接吸引300餘名中外代表參會，首次舉辦中阿電商交流會，邁出電商機制性建設第一步。1至8月，重點監測平台印尼燕窩、哈薩克斯坦紅花籽油、烏茲別克斯坦糖果銷售額分別增長160.1%、143.2%和94.6%。