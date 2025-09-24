中評關注：科技合作正成為應對兩岸變局關鍵

第二十八屆京台科技論壇9月19日在京開幕（中評社 許思悅攝） 中評社香港9月24日電（評論員 楊流昌）金秋九月的北京，天高雲淡，萬物競發。在經開區（亦莊）的現代化園區裡，在兩岸科技工作者的熱切交流中，第28屆京台科技論壇於9月21日圓滿落幕。這場以“共育新質生產力 攜手融合新發展”為主題的盛會，以“1+4+N”模式串聯起主論壇、平行論壇與N場配套活動，從智能醫療到數智綠能，從科技金融到新能源智能網聯汽車，兩岸科技界、產業界代表600餘人齊聚，用一場場頭腦風暴、一份份合作協議、一個個創新成果，為“兩岸一家親”寫下生動注腳，為“科技共融”注入澎湃動能。



一、變局中的堅守：科技合作成兩岸破局“關鍵棋”



當前，世界百年變局加速演進，單邊主義抬頭、技術封鎖加劇，全球產業鏈面臨“斷鏈”風險。然而，論壇上傳遞的信號卻清晰而堅定——越是風高浪急，兩岸越需攜手“抱團取暖”。正如中共中央台辦副主任潘賢掌所言：“大陸在全球產業鏈創新鏈中的地位持續增強，而台灣在高端製造、數位網路、綠色低碳等領域的優勢獨特，兩岸科技合作正是破解‘卡脖子’、應對變局的關鍵。”



數據是最有力的佐證：截至目前，在京台資企業已超3000家，兩地貨物貿易總額屢創新高；論壇現場，12家兩岸生物醫藥企業簽約，10家落地台企共建科技創新中心，北京大學第三醫院與台資企業艾生智能簽訂骨科智能設備研發協議……這些成果背後，是兩岸產業“天然互補”的生動詮釋——大陸有超大規模市場、完備的工業體系與政策支持，台灣有精耕細作的製造經驗與前沿技術積累。正如全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏所說：“台企要轉型，大陸是最佳舞台；大陸要升級，台灣的‘小而美’技術恰能補鏈強鏈。”



論壇上，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄的判斷更顯遠見：“兩岸產業系統對接，不僅能優化佈局，更能提升產業鏈國際競爭力。”從新能源智能網聯汽車到數智綠色協同發展，從科技金融到生物醫藥，兩岸正以“新質生產力”為引擎，共同繪製融合發展的“工筆畫”。

