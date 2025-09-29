首爾防務對話回顧：聚焦國防與AI關係

2025首爾防務對話現場（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月29日電（記者 崔銀珍） 9月8日至10日，第14屆2025首爾防務對話在韓國首爾樂天酒店舉行。對話會以“克服地緣政治挑戰：通過合作構建和平”為主題，圍繞韓半島及印太地區安全、防擴散機制、防務產業、人工智能、網絡安全、太空安全等多項議題，為各國國防相關人士與專家提供了交流平台。在三場全體會議中，最後第三場以“通過人工智能與新技術強化未來安全能力”為主題舉行，由首爾大學國際研究生院院長辛星昊教授主持。新加坡國防部高級政務部長扎基·穆罕默德（Zaqy Mohamad）、芬蘭國防部副部長埃薩·普爾基寧（Esa Pulkkinen）、瑞典民防部副部長約翰·貝格倫（Johan Berggren）作為討論嘉賓出席。



在主旨發言中，新加坡國防部高級政務部長扎基·穆罕默德（Zaqy Mohamad）在主旨發言中強調，為克服當前不穩定的國際秩序，新加坡應高度重視技術創新與國際合作。他指出，以規則為基礎的國際秩序正面臨挑戰，技術發展正在改變戰場格局。他將網絡安全威脅、深度偽造等虛假信息的武器化，以及無人機帶來的非對稱威脅列為主要問題。為應對這些挑戰，他表示支持國際對話與合作，尤其贊同聯合國推動建立網絡安全討論機制的努力。他補充說，新加坡將通過去年的“REAIM峰會”、東盟《負責任人工智能路線圖2025-2030》的發布，以及在首爾防務對話、香格里拉對話、東盟國防部長會議（ADMM）等多個國際對話平台上持續作出貢獻。他指出，人工智能及新興技術將重塑戰場格局，但其最終責任與後果均由人類承擔。因此，他強調，若要利用新技術造福人類、實現和平與繁榮，負責任的應用至關重要。他補充說，為實現這一目標，需要恢復以規則為基礎的秩序，並建立軍民協作與治理體系架構。



芬蘭國防部副部長埃薩·普爾基寧（Esa Pulkkinen）在開場發言中強調，為加強未來安全，必須採取負責任且面向未來的新技術戰略。為此，應積極擁抱創新，並提升人工智能、數字化轉型、航天技術及自主運行系統等領域的應用水平，以增強韌性並提升戰略穩定性。他表示，芬蘭國防部近期從本國初創企業Iceye採購了SAR（合成孔徑雷達）衛星，期望在提升獨立航天情報偵察能力的同時，推動國內國防工業發展，實現雙重效益。他指出，這類國防解決方案必須在全壽命周期內保持可持續性，這需要靈活的夥伴關係結構和適時的投資。他強調，通過類似今天的國際合作平台，可以保障對關鍵基礎設施的可及性，並在航天等新領域實現自由且穩定的運作。他總結道，各國若共同追求合作與創新，便能確保一個更加安全穩定的未來。

