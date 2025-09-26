首爾防務對話 聚焦構建國際可持續信任

討論現場（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月26日電（記者 崔銀珍）9月8日至10日，第14屆2025首爾防務對話在韓國首爾樂天酒店舉行。本次會議以“克服地緣政治挑戰：通過合作構建和平”為主題，圍繞韓半島及印太地區安全、防擴散機制、防務產業、人工智能、網絡安全、太空安全等多項議題，為各國國防相關人士與專家提供了交流平台。在三場全體會議中，第二場以“緩解軍事緊張與構建可持續信任”為主題舉行，由世宗研究所首席研究員崔允瀞博士主持。加拿大國防部副部長斯蒂芬妮·貝克、越南國防部副部長黃春戰、澳大利亞國防部戰略政策與產業助理部長休·傑弗里作為討論嘉賓出席。



在主旨發言環節，加拿大國防部副部長斯蒂芬妮·貝克在主旨發言中指出，加拿大作為太平洋國家，高度重視印太地區的戰略活力。鑒於加拿大擁有漫長的太平洋海岸線，且五分之一的國民與該地區有深厚淵源，該地區的不穩定性直接影響加拿大的經濟、貿易與安全。她表示，加拿大將以在韓戰中與韓國建立的深厚關係為基礎，繼續為韓半島的和平與穩定作出積極貢獻。



她強調，在全球緊張局勢不斷加劇的背景下，維護可預測、基於規則的國際秩序至關重要。加拿大將通過印太戰略深化與合作夥伴的協作，並拓展溝通渠道。加拿大正積極參與軍事訓練、災害救援等多個領域，特別是通過海軍與空軍資源協助落實聯合國對朝鮮的制裁措施。她表示，加拿大將以與韓國建立的“全面戰略夥伴關係”為基礎，在國防、經濟、氣候應對等多個領域加強合作，推動共同繁榮。她堅信，中等強國攜手合作，能夠共同構建更加安全、可預測的印太地區。



越南國防部副部長黃春戰在主旨發言中指出，當今國際社會正面臨不確定性上升與地緣政治競爭加劇的局勢。儘管全球軍事支出已達到冷戰以來的最高水平，但解決衝突的能力仍顯不足。在此背景下，緩解軍事緊張、構建長期信任比以往任何時候都更加重要。他表示，越南將秉持“獨立、自主、和平、合作”的原則，作為國際社會負責任的一員積極發揮作用。越南不選邊站隊，也不允許外國軍隊在本國駐扎。他重申，所有海上爭端應依據國際法，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），以和平方式解決。

