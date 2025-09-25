首爾防務對話 各國防務官員交流激辯

2025首爾防務對話第一場大會（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月25日電（記者 崔銀珍）9月8日至10日，第14屆2025首爾防務對話在韓國首爾樂天酒店舉行。本次會議以“克服地緣政治挑戰：通過合作構建和平”為主題，圍繞韓半島及印太地區安全、防擴散機制、防務產業、人工智能、網絡安全、太空安全等多項議題，為各國國防相關人士與專家提供了交流平台。有中國武官參加了本場會議並駁斥了北約軍事委員會主席德拉戈內和菲律賓國防部長特奧多羅針對中國的不當言論。



在三場全體會議中，第一場會議以“緩解地緣政治競爭與恢復戰略穩定”為主題，由民主主義學術研究院首席顧問、前峨山政策研究院輿論計量分析中心主任政治學博士金知玧擔任主持人。菲律賓國防部長吉爾伯特·特奧多羅、克羅地亞副總理兼國防部長伊萬·阿努希奇、北約軍事委員會主席朱塞佩·卡沃·德拉戈內作為嘉賓參與討論。



菲律賓國防部長吉爾伯特·特奧多羅在主旨發言中強調地區的相互連通性，指出包括韓國在內的東北亞局勢無論是積極還是消極，都會不可避免地對菲律賓產生影響。他表達了擔憂，指出大國之間的地緣政治競爭正以前所未有的速度和規模展開，而中國推動的多極化趨勢對體量較小的國家而言，可能構成潛在威脅。



他在發言中強調三點：第一，應將對話作為首要手段，但必須建立在互信基礎之上；第二，在網絡、太空航空等各領域需開展負責任的競爭；第三，應建立一個包容性安全體系，充分反映中小國家的聲音，而非以大國為主導。最後，他表示將加強與印度等志同道合國家的戰略聯盟，通過聯合國安理會活動為恢復國際秩序做出貢獻，並表示將秉持朝鮮戰爭時期捍衛民主的精神，與各方攜手合作，致力於維護和平與穩定。



克羅地亞副總理兼國防部長伊萬·阿努希奇在主旨發言中回顧道，迎來獨立35周年的克羅地亞曾在“祖國戰爭”（塞爾維亞-克羅地亞戰爭）中成功抵禦了長達四年的塞爾維亞侵略，積累了寶貴的經驗。他表示，在初期幾乎沒有軍事力量的情況下，依靠志願參軍者和簡易武器成功擊退了實力占優的敵軍。銘記著超過五萬人傷亡和巨大損失的歷史，通過當前烏克蘭局勢重新意識到戰爭的殘酷本質。



關於克羅地亞的防務政策，他指出，雖然軍力規模不大，但致力於打造高度高效的防禦能力，並計劃將國防支出從GDP的2%提升至2030年的3.5%。他還宣布從今年開始重新實施義務兵役制，通過培育國防工業，力爭在歐盟內部擔當主要防務供應商的角色，並擴大在裝甲系統等武器裝備方面的合作。最後，他強調在多極化的世界中，與志同道合的國家開展合作至關重要。作為北約和聯合國成員國，他表示將加強與包括韓國在內的盟友之間的夥伴關係，共同應對威權體制以及新興技術帶來的風險。

