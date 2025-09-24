仇長根：推動兩岸社會對話　鞏固互動基礎

仇長根（中評社 海涵攝） 中評社北京9月24日電（記者 海涵）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根日前在湖北黃石出席第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話。會上，仇長根就如何推動兩岸社會對話與鞏固兩岸民間互動基礎分享觀點。



“兩岸社會對話的核心是什麼？”仇長根提出，實踐中可以看到並且證明，兩岸社會對話的核心是，通過非官方的民間多元主體互動，增進兩岸社會的相互瞭解、理解與信任，化解分歧，凝聚共識，為兩岸關係發展奠定堅實社會基礎，推動祖國統一進程。然而兩岸關係一波三折，有過風平浪靜，也有過風高浪急。兩岸民間往來這麼多年，但在現有2340萬台灣民眾中，仍有三分之二尚未來過大陸，原因錯綜複雜，主客觀都有。



仇長根認為，最主要原因是，民進黨當局執政十年來，出於“謀獨”私利，煽動“抗中保台”，推行系列破壞兩岸民間交流的政策措施，嚴重損害兩岸關係與台灣民眾福祉。甚至“綠色恐怖”“寒蟬效應”，迫害交流人士，打擊民間推動交流合作的積極性，嚴重破壞了兩岸民間交流的生態環境，這是人為的設置障礙。



如何準確判斷台灣民意變化？仇長根分析，可以從三個角度去觀察：一是，看歷史，上世紀五、六、七、八十年代出生的，無論是政界、商界、學界、醫界，離島求學、經商或從事其它職業的多數人，受西方文化影響較深，具有不同的＂新價值觀＂，傳統文化不斷淡化丶弱化。



二是，看新世紀後出生的年輕人，其實沒有“天然獨”，但嚴重受到民進黨“去中化”教育影響，對國家認知丶認同產生誤區，這是現今台灣民意“要和不要統”及“維持現狀”的重要原因之一。

