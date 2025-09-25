李鵬：台灣問題是中美戰略穩定最大威脅

李鵬（中評社 海涵攝） 中評社北京9月25日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究院院長李鵬日前在湖北黃石出席第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話。會上，李鵬就百年未有之大變局下，中美戰略穩定會對台海局勢造成何種影響發表看法，認為百年未有之大變局最顯著的特點就是充滿不確定性，中國提出要在不穩定的世界中發揮穩定的作用，扮演中流砥柱的角色。



李鵬說，前段時間，美國國務卿魯比奧稱中美關係進入“戰略穩定期”。而拜登時期的美國國家安全事務助理沙利文也曾講過，“美國無法塑造和改變中國，美中必須在競爭中共存。”



李鵬認為，魯比奧和沙利文的說法意味著中國已經贏得了第一階段美國對華戰略競爭的勝利，“至少美國人不得不承認，他們無法在短時間內實現遏制中國的目標。”大陸部分學者對此表示“中美關係進入戰略相持階段”，這種“戰略穩定”或“相持階段”在某種程度上是中國通過鬥爭贏得的。一些美國人原想像打垮蘇聯那樣在短時間內打垮中國，現在看起來中國不僅沒有被打垮，還取得了階段性勝利。



在這樣的情況下，應該如何理解戰略穩定？中美戰略穩定會對台海局勢產生怎樣的影響？李鵬認為，所謂“戰略穩定”，從積極層面來看，就是美國不得不面對現實、理性務實；從消極層面來看，就是中美之間已經形成某種程度的“戰略平衡”。



李鵬指出，當前對中美關係戰略穩定的最大威脅在於台灣問題。如果台灣問題出問題，中美的戰略穩定就會迅速被打破，會很快從戰略穩定走向“戰略攤牌”。

